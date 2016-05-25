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ننشر 218 صنفًا دوائيًا لم تزد أسعارها.. وتسعيرة نهائية للأدوية قريبًا

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ننشر 218 صنفًا دوائيًا لم تزد أسعارها.. وتسعيرة نهائية للأدوية قريبًا ننشر 218 صنفًا دوائيًا لم تزد أسعارها.. وتسعيرة نهائية للأدوية قريبًا
أعلنت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأربعاء، قائمة أرسلتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ضمت 218 صنفا دوائيا لم تزد أسعارها، بالتوازى مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك الدواء أقل من 30 جنيها.

وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن بعض أصناف الأدوية روجت بعض الشركات أن أسعارها تغيرت، على الرغم من أنه لم يصدر منشور بتلك الزيادة، ولم يشملها قرار الزيادة من الأصل، مثل البلافيكس، نظرا لزيادة سعره مسبقا.

وأشارت النقابة إلى أن الأدوية التى تغير سعرها طبقا لقرار رئيس الوزراء، سيتم صدور تسعيرة نهائية لها قريبا، موثقة ومختومة من الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة.

وأضافت النقابة أنها تتواصل حاليًا مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وعقدت عدة لقاءات مع مدير الإدارة الدكتور تامر عصام، للانتهاء من قائمة تسعيرة الأدوية التى زاد سعرها لنشرها على الموقع الرسمى، وإنهاء حالة التخبط التى يعانى منها سوق الدواء.

ودعت النقابة شركات الأدوية إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء والأسعار المعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية وذلك لتجنب المسائلة القانونية .

وأوضحت أن المرجعية الوحيدة للمستحضرات الصيدلانية التى شملها قرار مجلس الوزراء هى المعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط لاغير.

جدير بالذكر، أن النقابة شكلت غرفة طوارئ فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة آليات تنفيذ قرار تسعير الأدوية وتلقى شكاوى الصيادلة، كما شكلت النقابة لجنة لمتابعة تنفيذ قرار 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى.

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ننشر-218-صنفًا-دوائيًا-لم-تزد-أسعارها-(5)

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كيف تلاعبت شركات الأدوية بقرار الحكومة بزيادة الأسعار 20%؟.."الحق فى الدواء": شركات أوقفت التوزيع يومين لتعظيم الأرباح.. تسعير أكثر من 150 صنفا على الشريط وليس العلبة.. والصيادلة: التخبط مسئولية الصحة
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