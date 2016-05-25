محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري في قصر الاتحادية ظهر اليوم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية لجمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثنيا على تميز العلاقات الثنائية وتطورها في إطار التعاون الوثيق والتاريخي بين البلدين، كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على مواقفها المشرفة والنبيلة الى جانب مصر وشعبها في كافة الظروف.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته لمصر وشعبها في ضحايا طائرة مصر للطيران التي تحطمت فوق البحر المتوسط داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الشقيقة مصر وشعبها من كل مكروه ..ونقل سموه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية ولشعبها الشقيق اطراد التقدم والرقي والازدهار ودوام العزة والأمن والأمان.

من ناحيته حمل الرئيس المصري خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والرقي.