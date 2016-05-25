أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية

Google+ Print
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري في قصر الاتحادية ظهر اليوم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية لجمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثنيا على تميز العلاقات الثنائية وتطورها في إطار التعاون الوثيق والتاريخي بين البلدين، كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على مواقفها المشرفة والنبيلة الى جانب مصر وشعبها في كافة الظروف.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته لمصر وشعبها في ضحايا طائرة مصر للطيران التي تحطمت فوق البحر المتوسط داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الشقيقة مصر وشعبها من كل مكروه ..ونقل سموه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية ولشعبها الشقيق اطراد التقدم والرقي والازدهار ودوام العزة والأمن والأمان.   

من ناحيته حمل الرئيس المصري خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والرقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية