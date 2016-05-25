محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن نظام ترخيص الفعاليات في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بشأن نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي.

ونص القرار على أن تقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي مع عدم الإخلال بحق الجهات المعنية في ترخيص الفعاليات .

كما نص القرار على عدم جواز تنظيم أو إقامة أي فعالية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من خلال نظام ترخيص الفعاليات.

ووفقاً للقرار تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضوابط ومتطلبات وإجراءات منح التراخيص بشأن تنظيم وإقامة الفعاليات ويتعين على رئيس مجلس إدارتها تشكيل لجنة للإشراف على إقامة الفعاليات في الإمارة.

وتطبق أحكام القرار على كافة الجهات المعنية التي تتولى إقامة وتنظيم إدارة الفعاليات في إمارة أبوظبي أو لديها موقع مخصص لإقامة الفعاليات وفق تشريعاتها وكافة الفعاليات التي تنظم أو تقام في الإمارة ويشمل ذلك مناطق الاستثمار السياحي والمناطق الحرة.

ويحظر القرار قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري باستخدام اسم "أبوظبي" أو "الحكومة" أو "الهوية الترويجية للإمارة" في الفعاليات المقامة إلا بعد استيفاء الاشتراطات والموافقات اللازمة عبر نظام ترخيص الفعاليات.