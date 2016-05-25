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سامح شكرى منتقد تقرير العفو الدولية عن مصر: اعتادت المبالغة وتوجيه الاتهامات

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سامح شكرى منتقد تقرير العفو الدولية عن مصر: اعتادت المبالغة وتوجيه الاتهامات سامح شكرى منتقد تقرير العفو الدولية عن مصر: اعتادت المبالغة وتوجيه الاتهامات
أجاب وزير الخارجية سامح شكرى، ردا على سؤال حول تقرير منظمة العفو الدولية الذى يتهم نحو نصف دول الاتحاد الاوروبى بتزويد المصرية بالأسلحة مما يشجع على القتل والتعذيب، قائلا: "لم أطلع على تقرير المنظمة بشكل واف إلا أن المنظمة اعتادت إطلاق الاتهامات التى بها مبالغة وانقضاضا فى كثير من الأحيان.

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء مع نظيره الكندى ستيفان ديون أن الأسلحة التى تم تزويد بها ساعدت على استقرار مصر فى مقاومة التهديدات الإرهابية التى راح ضحيتها كل يوم شهداء بواسل من القوات المسلحة والشرطة، وهم يدافعون عن الشعب المصرى واستقراره، واى اتهامات فى هذه الشأن ليس لها محل ولا اعتبار.

سامح شكرى: مصر تسعى لتحريك عملية السلام ليحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه

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مصر 365

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