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تأييد حبس محمود السقا وعمرو بدر ومالك عدلى بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

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تأييد حبس محمود السقا وعمرو بدر ومالك عدلى بتهمة محاولة قلب نظام الحكم تأييد حبس محمود السقا وعمرو بدر ومالك عدلى بتهمة محاولة قلب نظام الحكم
قررت محكمة مستأنف شبرا الخيمة، برئاسة المستشار شريف نافع، وعضوية المستشارين أيمن حمدان، وأحمد العربى ، اليوم الأربعاء، رفض استئناف الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، والمحامى مالك عدلى، وتأييد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة ثان شبرا الخيمة، قد أمرت بحبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقاء، ومالك عدلى، 15 يوماً، ووجهت لهم النيابة تهم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة.
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بدء نظر استئناف عمرو بدر ومحمود السقا على حبسهما بتهمة التحريض على التظاهر
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مصر 365

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