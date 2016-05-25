أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصرع 7 بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

Google+ Print
مصرع 7 بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا مصرع 7 بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم على الأقل إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وفق ما أعلنت اليوم الأربعاء، البحرية العسكرية الإيطالية التي أنقذت قرابة 500 شخص.

ويخشى ارتفاع حصيلة القتلى إذ أعلنت البحرية في بيان أن عمليات الانقاذ كانت لا تزال جارية منتصف النهار، بحسب “فرانس برس”.

وقالت البحرية “إن سفينة الدورية التابعة لها “بتيكا” لاحظت قبالة سواحل ليبيا مركبا يترنح، بسبب حمولته الزائدة ثم بدأ يغرق فتدخلت وألقت بقوارب مطاطية وسترات نجاة إلى الأشخاص الذين سقطوا في البحر في حين ارسلت الفرقاطة برغاميني مروحية وزوارق لإنقاذهم”.

وأضافت أنه حتى الواحدة بعد الظهر تم إنقاذ 500 مهاجر وانتشال 7 جثث.

يذكر أن خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية تم إنقاذ نحو 5600 شخص قبالة ليبيا، وفق خفر السواحل الإيطالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا