مصرع 7 بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم على الأقل إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وفق ما أعلنت اليوم الأربعاء، البحرية العسكرية الإيطالية التي أنقذت قرابة 500 شخص.

ويخشى ارتفاع حصيلة القتلى إذ أعلنت البحرية في بيان أن عمليات الانقاذ كانت لا تزال جارية منتصف النهار، بحسب “فرانس برس”.

وقالت البحرية “إن سفينة الدورية التابعة لها “بتيكا” لاحظت قبالة سواحل ليبيا مركبا يترنح، بسبب حمولته الزائدة ثم بدأ يغرق فتدخلت وألقت بقوارب مطاطية وسترات نجاة إلى الأشخاص الذين سقطوا في البحر في حين ارسلت الفرقاطة برغاميني مروحية وزوارق لإنقاذهم”.

وأضافت أنه حتى الواحدة بعد الظهر تم إنقاذ 500 مهاجر وانتشال 7 جثث.

يذكر أن خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية تم إنقاذ نحو 5600 شخص قبالة ليبيا، وفق خفر السواحل الإيطالي.