الأهلي يكشف - متى يحدد يول الصفقات الجديدة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن موعد الجلسة التي ستجمعه بعبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة ومارتن يول المدير الفني لتحديد صفقاته الجديدة.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "ستجمعني جلسة بالكابتن زيزو ومارتن يول عقب العودة من الإجازة التي سيحصل عليها الفريق".

ويحصل لاعبو الأهلي على إجازة من التدريبات لمدة أسبوع بعد مواجهة المقاولون العرب اليوم الأربعاء في الجولة الـ30 من الدوري.

وتابع "نسعى للاتفاق على كل الأمور الخاصة بموقف بعض اللاعبين المعارين وكذلك بعض الصفقات التي نريد من خلالها لتدعيم صفوف الفريق".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن تلك الجلسة سوف تحدد بشكل كبير رؤية مارتن يول للمرحلة المقبلة وإنهاء بعض الصفقات .