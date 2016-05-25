تحديد موقف محمد إبراهيم من المشاركة أمام إنبي الأربعاء

يخضع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لاختبار طبي أخير على هامش مران فريقه اليوم الأربعاء.

وسيتم بعد الاختبار تحديد قدرة إبراهيم على المشاركة أمام إنبي غدا الخميس ضمن الجولة الـ30 لمسابقة الدوري.

ويعاني إبراهيم من شد في العضلة الخلفية تعرض له في الفوز 3-1 أمام مصر للمقاصة.

وشارك إبراهيم في جزء من مران الثلاثاء، ولكن سيحدد الاختبار مدى قدرته على المشاركة أمام إنبي.

ويعد إبراهيم أحد 6 لاعبين اختارهم الأرجنتيني هيكتور كوبر للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة تنزانيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.