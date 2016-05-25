منتخب مصر يكشف لـ في الجول - لماذا لم ينضم جنش كحارس رابع.. وموقف الشناوي وإكرامي

كشف أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر عن أسباب عدم ضم محمود عبد الرحيم "جنش" لقائمة الفراعنة لمواجهة تنزانيا، وموقف الحارسين شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم محمد الشناوي كحارس رابع في القائمة، في ظل القلق من إصابة كل من حارس الزمالك أحمد الشناوي وحارس الأهلي شريف إكرامي.

وقال ناجي لـFilGoal.com: "ضم محمد الشناوي إجراء احترازي، لأن إكرامي لم يتعاف من إصابته ولايزال يعاني من تورم في الساق".

وتابع "محمد الشناوي سيسافر معنا إلى تنزانيا في حال تأكد غياب إكرامي".

وعن أسباب عدم ضم جنش، أوضح "هو حارس جيد ويمتلك الفرصة ليكون معنا في المستقبل لو استمر في تقديم نفس الأداء".

وأشار مدرب حراس المنتخب إلى أن ضم أحمد الشناوي رغم غيابه عن مباريات الزمالك الأخيرة للإصابة أمر منطقي.

وأتم "من المنطقي جدا ضم الشناوي لأنه حارس الزمالك والمنتخب الأساسي طالما كان جاهزا".