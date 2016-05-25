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سفير سويسرا يلبي دعوة عمر جابر ويحضر لقاء الزمالك وإنبي

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سفير سويسرا يلبي دعوة عمر جابر ويحضر لقاء الزمالك وإنبي سفير سويسرا يلبي دعوة عمر جابر ويحضر لقاء الزمالك وإنبي

وافق السفير السويسري في القاهرة ماركوس ليتنر على دعوة لاعب بازل عمر جابر لحضور مباراة الزمالك وإنبي غدا الخميس على ملعب بتروسبورت.

وكان لاعب الزمالك المنتقل حديثا لبازل قد التقى مع السفير السويسري في مقر السفارة بالقاهرة بناء على طلب الأخير.

وخلال اللقاء، وجه جابر الدعوة لليتنر لحضور لقاء الجولة الـ30 من الدوري، وهو ما وافق عليه السفير، والذي أخبر جابر بحضور اللقاء وتشجيعه للزمالك خلاله.

عمر جابر أتم انتقاله لبازل منذ أيام بعقد يمتد لعام 2020 على أن يبدأ مشواره مع الفريق السويسري يونيو المقبل.

وعلم FilGoal.com أن عمر جابر حضر إلى مقر السفارة السويسرية برفقة مجموعة من اللاعبين مثل محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد ناصر مدافع الاتحاد السكندري.

وأهدى جابر قميصه الذي لعب به أوليمبياد لندن للسفير السويسري ونجله.

ورد السفير السويسري على جابر بأنه ينتظر قميصه بشعار أحد أكبر أندية أوروبا بعد سنوات مثلما حصل على قميص تشيردان تشاكيري لاعب ستوك سيتي حاليا وبايرن وإنتر سابقا.

وأخبر السفير السويسري كهربا بأنه يشجع فريقه السابق جراسهوبرز.

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