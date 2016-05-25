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صفوت مسلم: نسبة المبيعات لم تتأثر بحادث الطائرة المصرية

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صفوت مسلم: نسبة المبيعات لم تتأثر بحادث الطائرة المصرية صفوت مسلم: نسبة المبيعات لم تتأثر بحادث الطائرة المصرية

صفوت مسلم

مراسل ONA

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه سيتم افتتاح ورشة توليد الكهرباء للمحركات في موعدها المتفق عليه، لالتزام الشركة بجدول أعمالها وخطتها، وفي إطار التزام الشركة مع عملائها المتعاقدين معها.

وأكد مسلم في تصريحات علي هامش افتتاح ورشة توليد كهرباء المحركات للطائرات، أن الشركة حتى الآن لم تتلقى إخطارات أو طلبات بإلغاء رحلات مجدولة،  وأن نسبة المبيعات لم تتأثر بالحادث الأليم، مشيرًا إلى أن هناك تعاطف كبير مع للطيران من المصريين، موضحًا أن  المبيعات على الشركة زادت خلال الأيام الأخيرة.

وشدد مسلم على أن جميع الرحلات تقلع في موعدها المتفق عليها، وطبقًا لجداول التشغيل، وذلك بنسبة 85% بينما نسبة إقلاع الرحلات العالمية تصل إلى 75%.

وأضاف أن خطة الشركة التسويقية المعتمدة منذ فترة تسير كما مخطط لها ولم يتم أي تغيير.

كان صفوت مسلم قد نفى ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول استعانة الشركة بشركتين إيطالية وفرنسية في عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة، في البحر المتوسط.

 

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