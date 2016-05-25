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تلوث الهواء يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكر

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تلوث الهواء يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكر تلوث الهواء يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكر
كشفت دراسة علمية حديثة، أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب ترتفع إلى أعلى مستوياتها عند زيادة التعرض لتلوث الهواء، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

وخلال الدراسة الجديدة التى نشرت فى مجلة علم الغدد الصماء والأيض، وجد الباحثون أن التعرض لتلوث الهواء قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
>وأشار الدكتور فيكتور نوفاك مؤلف الدراسة، إلى أن التعرض لتلوث الهواء يمكن أن يزيد نسبة السكر فى الدم والكولسترول وغيرها من العوامل التى قد ترفع أمراض القلب.

وفى الولايات المتحدة، تمثل أمراض القلب السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء، ما أسفر عن مقتل حوالى 610000 من الأمريكيين كل عام.

ووجد الباحثون أن التغيرات الصغيرة فى نسبة السكر فى الدم يمكن أن تسهم فى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الباحثون أن السمنة وسوء التغذية وقلة النشاط البدنى، وارتفاع ضغط الدم و الكولسترول، ومرض السكرى هى من بين العوامل العديدة المعروفة التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


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