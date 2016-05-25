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البورصة المصرية تربح 1.6 مليار جنيه والرئيسي يرتفع 0.61%

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البورصة المصرية تربح 1.6 مليار جنيه والرئيسي يرتفع 0.61% البورصة المصرية تربح 1.6 مليار جنيه والرئيسي يرتفع 0.61%

أرشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، وسط نشاط لأسهم شركات الخدمات المالية مع الإعلان عن صفقات مرتقبة داخل القطاع ،فيما إتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع لتسوية مراكزهم المالية مع اقتراب نهاية شهر مايو.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.6 مليارجنيه ليبلغ مستوى 405.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 522 مليون جنيه

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 0.61% ليبلغ مستوى 7543 نقطة ، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% ليبلغ مستوى 375 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس100/ والذى أضاف نحو 0.63% ليبلغ مستوى 787 نقطة.

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