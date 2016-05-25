«النقل العام» تنفي زيادة أسعار تذاكر الأتوبيسات

نفى اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، اليوم الأربعاء، ماتردد عن زيادة أسعار تذاكر الاتوبيسات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قائلًا “كل ما ينشر مجرد شائعات”.

وأشار علي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على فضائية ” أون تي في” اليوم، إلى أن الحكومة لم تدرس مطلقًا رفع أسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام، موضحًا أن البعض استغل دخول أتوبيسات جديدة الخدمة الأسبوع الماضي، ليصدر الاحباط للشعب المصري.

وأكد رئيس الهيئة، أن 90 اتوبيسًا جديدًا سيدخلون الخدمة قبل عيد الفطر المبارك، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للشعب المصري.