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الحبس عام وكفالة 1000 جنيه للمتهم بمحاولة حرق «صحيح البخاري»

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الحبس عام وكفالة 1000 جنيه للمتهم بمحاولة حرق «صحيح البخاري» الحبس عام وكفالة 1000 جنيه للمتهم بمحاولة حرق «صحيح البخاري»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قرررت  محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حبس المتهم “السيد يوسف” لمدة عام وكفالة 1000 جنيه بتهمة  ازدراء الدين الإسلامي ومحاولة حرق كتاب البخاري أمام مشيخة الأزهر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عزت سمير، وحضور ممثل النيابة زياد حمدي، وأمانة سر إبراهيم عيد.

وتعود وقائع القضية إلى نشر “السيد يوسف” دعوة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لوقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر للمطالبة بحرق كتب التراث الإسلامي التي تدعو إلى الفكر المتشدد في الإسلام، وتحديدًا كتب البخاري.

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