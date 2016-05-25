غدًا.. وزير الطيران في «معًا من أجل الحياة» تأبينًا لضحايا الطائرة المنكوبة

مراسل «ONA»:

يشارك شريف فتحي، وزير الطيران وقيادات الوزارة، في مسيرة “معًا من أجل الحياة”، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة غدًا الخميس، في تمام الساعة الـ 6:30 من أمام النادي الاهلي بمنطقة الزمالك، وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية.

وتأتي المسيرة، تأبينًا لأرواح ضحايا طائرة مصر للطيران MS804 التي سقطت في البحر الأبيض المتوسط نهاية الأسبوع الماضي على بعد دقائق من أرض الوطن، فضلًا عن مشاطرة أهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم.

ومن المقرر أن يتم وضع الشموع وأكاليل الزهور أمام النصب التذكاري داخل الأوبرا، تخليدًا لأرواح الضحايا .