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ريهام حجاج: الفلوس منعتني عن «هبة رجل الغراب».. و«بنات سوبر مان» مفاجأة للجمهور

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ريهام حجاج: الفلوس منعتني عن «هبة رجل الغراب».. و«بنات سوبر مان» مفاجأة للجمهور ريهام حجاج: الفلوس منعتني عن «هبة رجل الغراب».. و«بنات سوبر مان» مفاجأة للجمهور

الفنانة ريهام حجاج

كتبت – إنجي لطفي

كشفت الفنانة ريهام حجاج، حقيقة عدم اشتراكها في الجزء الثالث من مسلسل “هبة رجل الغراب”، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأكدت “حجاج”، خلال مداخلة مع غدير حسان، في برنامج”راديو سكوب”، على الراديو 9090، أن السبب الرئيسي هو عدم مناسبة مواعيد التصوير معها، خاصةً أنها مرتبطة بتصوير مسلسلي “بنات سوبر مان”، و”يونس ولد فضة”.

وأضافت أن السبب الثاني، هو المقابل المادي الذي عرضته شركة الإنتاج، والذي اختلف تمامًا عن المبلغ المتفق عليه.

وأشارت الفنانة ريهام حجاج، إلى أن دورها في مسلسل “بنات سوبر مان” سيكون مفاجأة للجمهور، وخصوصًا أنها تظهر فيه بدور بنت “تخينة”، وهو عكس شكلها في الإعلانات التي عرضت للمسلسل، مؤكدةً أن العمل سيعجب كثير من الجمهور وخصوصًا الأطفال.

وأعربت “حجاج” عن سعادتها بالعمل مع الفنان عمرو سعد، في مسلسل “يونس ولد فضة”، مشيرةً إلى أنها تقدم ولأول مرة دور صعيدية، مؤكدةً أن المسلسل يجمع بين الطابع الرومانسي والكوميدي.

 

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