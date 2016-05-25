رئيس الوزراء: توفير الاعتمادات اللازمة لإمداد الأسواق بالسلع للوفاء باحتياجات المواطنين

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بشأن متابعة الموقف الخاص بالأرصدة من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزير التموين الدكتور خالد حنفي، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيان صادر عن المجلس اليوم، أن غرفة العمليات التي شكلت – أمس – بمركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتضم الوزارات والجهات المعنية، لها أهمية كبيرة في متابعة موقف أسعار السلع الأساسية بالأسواق، خاصة في المحافظات والريف والمناطق الأكثر فقراً، وكذا عرض مستجدات الموقف بصورة يومية.

وأوضح أن الغرفة تتولى رصد الأسعار ومعدلات توافر السلع الغذائية الأساسية بالمحافظات، بالإضافة إلى إطلاع المواطنين على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير السلع مثل التوسع في إقامة السلاسل التجارية، وتنفيذ مبادرة (أهلاً رمضان) في كافة المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء – خلال الاجتماع – بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء السلع الأساسية من السوق المحلي؛ لإمداد الأسواق بالكميات اللازمة للوفاء بإحتياجات المواطنين، وكذلك لكسر الممارسات الاحتكارية لبعض السلع؛ وهو ما يساهم في زيادة المعروض بنسب كبيرة استعداداً لشهر رمضان.

كما وجه رئيس الوزراء بعمل عروض تضمن الأسعار المناسبة للمستهلكين، بالتنسيق مع جميع المنتجين، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض التكلفة والأسعار، وتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء مليون طن أرز مع بداية موسم الحصاد الجديد، لخلق احتياطي استراتيجي من هذه السلعة الهامة.

كما وجه رئيس الوزراء بالمضي في تنفيذ برنامج إقامة أسواق للجملة في مختلف المحافظات، والتوسع في نشر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، عرض وزير التموين الدكتور خالد حنفي – خلال الاجتماع – تقريراً حول الموقف الخاص بإتاحة السلع والأسعار استعداداً لشهر شهر رمضان المعظم، والذي تضمن عمل شركات الزيوت التابعة للوزارة بكامل طاقتها بواقع 1500 طن زيت يومياً، إلى جانب ما يتم ضخه بالتعاون مع القطاع الخاص، وبذلك يتجاوز ما يتم ضخه من الزيوت يومياً 2300 طن، وهو ما يزيد عن الاحتياجات اليومية.

وأضاف الوزير أنه تم عمل مستودعات في كافة شركات الزيوت تكفي احتياطياتها حتى 31 أغسطس القادم، وتم تشغيل محطة الزيت في منطقة (المكس) بالإسكندرية بطاقة تخزينية 72 ألف طن.

كما أكد وزير التموين أنه تم ضخ كميات كافية من الأرز، وطرحها في الجمعيات ومنافذ التموين بسعر 5ر4 جنيه للكيلو، وتم التعاقد على توريد 80 ألف طن أرز أخرى لتلبية احتياجات المواطنين، كما تم الاتفاق مع مضارب الأرز في القطاع الخاص على توريد 50 طن لكل مضرب وقد تم البدء في التوريد بالفعل.

وأشار الوزير إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر بواقع مليون ونصف المليون طن تكفي حتى مطلع عام 2017، كما تم إمداد كافة المنافذ بكميات كبيرة من السكر والدواجن واللحوم الطازجة، حيث تم إجراء التعاقدات مع المنتجين والموردين المحليين بالقطاع الخاص لتوريده، وكذا كافة منتجات الألبان والبقوليات والسلع الرمضانية “ياميش رمضان”، كما استعرض الوزير مبادرة أهلاً رمضان التي سيتم تطبيقها في 94 فرعاً في كافة المحافظات تقوم بطرح كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وتم خلال الاجتماع – أيضا – متابعة معدل توريد الأقماح المحلية، والتي بلغت حتى صباح اليوم 4 ملايين و100 ألف طن قمح، وتم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء الصوامع وتطوير الشون الترابية، كما تم – خلال الاجتماع – بحث التوسع في زراعة الذرة الصفراء لإنتاج الزيوت محلياً وخفض تكلفة العلف للدواجن وزيادة الكميات المعروضة من الزيوت بالتكلفة المنخفضة.

أ ش أ