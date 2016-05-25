بالصور..على جمعة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان حفل مشروع تسمين اللحوم بالطور

شهد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومفتى الجمهورية السابق، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، حفل توزيع أرباح على شباب الخريجين الذين أنهوا دورة تسمين اللحوم بمزارع مؤسسة مصر الخير بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والتى نفذتها مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع بنك التنمية والإئتمان الزراعى، من خلال قروض ميسرة للشباب لتنمية الثروة الحيوانية، حيث بلغ متوسط ربح الشاب الواحد حوالى 15000 جنيه خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلًا عن توزيع مكافآت مجزية للشباب المتميزين بخلاف أرباحهم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذه المزرعة كانت عبارة عن حلم وأصبحت حقيقة، فى أقل من عام، موضحًا أنه لأول مرة فى تاريخ المحافظة، يتم وضع حجر الأساس لمشروع ويتم افتتاحه والانتهاء من الدورة الأولى وبدء الدورة الثانية خلال عام، مضيفًا أن ذلك يحسب لمؤسسة لمصر الخير مؤسسة النماء والتعمير على أرض مصر، قائلاً: " لا نملك إلا نشكر القائمين على العمل فى مؤسسة مصر الخير، وعلى رأسهم الدكتور على جمعة".

وأعلن محافظ حنوب سيناء تخصيص 30 فدانًا لوضع حجر الأساس لمزرعة ثانية، مشيرا إلى وجود مستثمرين من الإمارات من أجل الاستثمار الزراعى فى جنوب سيناء".

وتعهد بالعمل من أجل نجاح مشروع استصلاح العشرة آلاف فدان المطلوبين فى جنوب سيناء، قائلًا:" نعمل على تشغيل الشباب ومعنديش روتين اطلاقا، وهذه التعليمات صادرة لكل المديريات، من أجل نجاح المشروعات الصغيرة، وسوف نحتفل العام المقبل بـ3 مزارع واستصلاح العشرة آلاف فدان".

وأوضح أن الدكتور على جمعة وكافة قيادات مؤسسة مصر الخير، جاءوا ليثبتوا أن المؤسسة تعمل لصالح أبناء وشباب الوطن، موضحا أن المحافظة لم تتحمل أى تكلفة، وكل التكلفة قدمتها مؤسسة مصر الخير، مطالبا بمزيد من الدعم.

من جانبه قال الدكتور على جمعة: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وهذا الصرح عمل صالح، فهو تعمير للأرض، ووراء هذا العمل إدارة محكمة وعمل رصين أوصلنا لهذه النتيجة فى هذا الزمن القصير".

وتابع مفتى الجمهورية السابق:"هذا النموذج نتج عن التعاون بين الحكومة التى تتمثل فى المحافظ والمجتمع المدنى الذى يتمثل فى مصر الخير، ورجال الأعمال، وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن هذا النموذج وفر للشباب مقومات النجاح من التدريب والدعم الفنى والتسويق، وتلك مقومات نجاح المشروعات الصغيرة، التى لابد من الاهتمام بها والبعد عن تمنى العمل فى الجهاز الحكومى، داعيا مؤسسات المجتمع المدنى للاهتمام بعمل مشروعات ودعم الشباب.

وتعهد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بدعم أى مشروعات للشباب وخاصة فى مجال التنمية الزراعية وخصوصًا فى المحافظة، موضحًا أن الدورة الأولى فى المزرعة ضمت 115 شبابا، وسوف يزيد العدد إلى 150 شابا فى الدورة الثانية، موضحًا أن حجم التمويل المتاح من البنك لدعم هذا المشروع يزيد عن 70 مليون جنيه.

وقال محمود قنديل العضو المنتدب لشركة أرض الخير، إن أهمية هذا الحدث تتمثل فى أنه نواة لخلق مستثمرين صغار، وأضاف أن الفكرة بدأت من توفير فرص عمل للشباب وخاصة فى المجالات التى تحتاجها الدولة، موضحًا أن متوسط عدد الحيوانات فى هذه المزرعة بلغ 12 ألف رأس، ومتوسط عدد الشباب المستفيدين والعاملين بلغ نحو 500 شاب.



>مشروع تسمين الطيور by youm7



>