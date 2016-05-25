مياه القناة تكثف متابعة أعمال الإحلال والتجديد بمحطات أبوصوير والقصاصين

أعلن المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس شركة مياه محافظات القناة، أن الشركة تكثف متابعة أعمال الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها من خلال اللقاءات مع رؤساء المراكز والمدن ونواب البرلمان للوقوف على الاحتياجات والأولويات المطلوبة على وجه السرعة بكل مراكز الإسماعيلية.

وشملت الجولة محطات مياه أبو صوير الكبرى لمياه الشرب وأبو دهشان والمنايف والقصاصين، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس الشركة بمحطات الإسماعيلية.

وأشار طه إلى أنه تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها والملاحظات والإجراءات المطلوب تلافيها للوصول بالمحطات إلى أعلى كفاءة وإعطاء تعليمات لأطقم التشغيل لاتباع قواعد الأمن والسلامة المهنية من حيث التعامل مع الأدوات والمعدات والصيانة الدورية واتباع مراحل التشغيل السليمة حرصا على سلامتهم والحفاظ على المعدات والوصول إلى أعلى كفاءة ورافق طه خلال الجولة فريق من قيادات الشركة يضم المهندس فرج شنوده من التشغيل والصيانة بالقابضة والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية، والمهندس محمود عبد الحميد، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، وعادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

- قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسماعيلية الخميس المقبل وحتى الجمعة

>