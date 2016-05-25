محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 71 %

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى لعام 2015/ 2016 لتلاميذ الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائى بأسيوط وجاءت نسبة النجاح بنسبة 71%.

وقال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 84439 طالب حضر منهم 80021 ونجح 56816 طالب.

وهنأ محافظ أسيوط الطلبة والطالبات الناجحين على مستوى المحافظة متمنيا لهم دوام التفوق وقال أن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل متمنياً التوفيق لطلاب الشهادات الأخرى.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه بالإعلان عن النتائج بجميع المدارس وإعطاء التلاميذ بيان درجات يضم جميع المواد الدراسية التى أدى التلاميذ الامتحان فيها.

جدير بالذكر أن مركز البدارى حصل على أعلى نسبة نجاح وصلت إلى 80.25 % بينما جاء مركز ومدينة أسيوط فى المركز الثانى بنسبة نجاح 78.26 % وحصل مركز ساحل سليم على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 77.55 %.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح74.52%

>