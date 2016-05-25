بالصور.. رفع وإزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رفع وازالة عدد 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية لنزلة حسين بمساحة 2 فدان خلال إحدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعى وتقسيم الأراضى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 36 حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 بقرى (نزلة فرج الله ـ نزلة عبيد ـ سوادة) التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لأى محاولات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً أن المجلس لا يألو جهداً فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة ورفع 125 حالة تعديات وأكشاك غير مرخصة بالإسماعيلية

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