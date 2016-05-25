قاضي «أحداث بني سويف» يسمح لـ«بديع» بمقابلة الدفاع

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، رفع جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان و92 أخرين، للسماح للمرشد بمقابلة الدفاع الحاضر معه.

جاء ذلك بعدما صاح “بديع” بالقفص الزجاجي، في الوقت الذي طالب خلاله بملاقاة الدفاع قبل البدء في مرافعته عن المتهمين، وهو ما وافق عليه القاضي، ليأمر برفع الجلسة مؤقتًا، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، قد أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة”، إلى الجنايات.

كما تضمنت قائمة المتهمين “سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجي، عبدالرحمن شكري، أعضاء مجلس الشعب السابقين، محمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين السابق”.

ويواجه المتهمون تهم “إشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات”.