السعودية تمنح الزوار اليمنيين إقامة نظامية

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه صدرت موافقة بمنح "إقامة نظامية" لمن حصل على هوية زائر من اليمنيين ممن لديه جواز سفر.

وبحسب الصحيفة- على موقعها الإلكترونى- فإنه تم توجيه خطاب لمديريات الجوازات للمناطق بأن كل من تقدم من اليمنيين ممن سبق منحه بطاقة زائر وحصل على جواز سفر من سفارة بلاده، سيتم تسجيل معلوماته الصحيحة على جواز سفره الجديد "نقل معلومات"، بعد التأكد من صحة البيانات وصحة جواز سفر المتقدم والتحقق من ذلك بالخصائص الحيوية، وعند استكمال المتقدم نقل المعلومات على جواز سفره واستكمال إجراءات وزارة العمل، يمنح الإقامة النظامية " إنفاذا للأمر العالى "، إذا لم يكن عليه أى ملاحظة.

ووجهت المديرية العامة للجوازات بضرورة الرفع اليومى بالإحصائيات لمن يتم منحهم الإقامة والاستفادة من الأمر، على أن تستقبل طلباتهم بعد استكمالها بجميع المناطق.

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