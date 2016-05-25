اخبار اسرائيل .. المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم المسجد الأقصى

جددت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، اقتحامها المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن المصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا للمستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية، فيما واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بوابات المسجد المبارك خلال دخولهم للمسجد.

وفى السياق ذاته، دعت منظمات الهيكل المزعوم إلى اقتحامات واسعة تشبه "الاجتياح" للمسجد الأقصى فى يوم ضم الشطر الشرقى من مدينة القدس وتوحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال، الذى يصادف الخامس من شهر يونيو المقبل.

وحددت المنظمات ساعات الاقتحام المقررة للمسجد المبارك، لافتة إلى تفاهمات مع شرطة الاحتلال لتسهيل فعالياتها فى هذا اليوم.

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