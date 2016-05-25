أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار اسرائيل .. المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم المسجد الأقصى

Google+ Print
اخبار اسرائيل .. المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم المسجد الأقصى اخبار اسرائيل .. المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم المسجد الأقصى
جددت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، اقتحامها المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن المصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا للمستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية، فيما واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بوابات المسجد المبارك خلال دخولهم للمسجد.

وفى السياق ذاته، دعت منظمات الهيكل المزعوم إلى اقتحامات واسعة تشبه "الاجتياح" للمسجد الأقصى فى يوم ضم الشطر الشرقى من مدينة القدس وتوحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال، الذى يصادف الخامس من شهر يونيو المقبل.

وحددت المنظمات ساعات الاقتحام المقررة للمسجد المبارك، لافتة إلى تفاهمات مع شرطة الاحتلال لتسهيل فعالياتها فى هذا اليوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365