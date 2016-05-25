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مجلس وزراء الاعلام العرب يكرم نبيل العربى

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مجلس وزراء الاعلام العرب يكرم نبيل العربى مجلس وزراء الاعلام العرب يكرم نبيل العربى
كرم مجلس وزراء الاعلام العرب ، اليوم الاربعاء ، الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة ولايته للجامعة العربية .

كما كرم المجلس بعض الشخصيات الاعلامية العربية بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربى فى دورته الأولى والتى عقدت تحت تشعار" دور الإعلام العربى فى مواجهة الإرهاب" ،ومن ابرز المكرمين : سميرة بن رجب من مملكة البحرين ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد ، وكذلك الكاتب الصحفى الجزائرى الراحل نذير بن سبع لإسهاماتهم فى بناء العمل الإعلامى العربى المشترك.
>وتم تكريم بعض شهداء العمل الإعلامى فى الوطن العربى ومنهم الشهيد المصرى الحسينى أبو ضيف والشهيد الفلسطينى ماجد أبو شرارة.

كما تم توزيع جوائز التميز الإعلامى العربى بفئاتهاالثلاثة، الإعلام الاستقصائى ، العامود الصحفى ، الصورة الفوتوغرافية.

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