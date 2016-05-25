مجلس وزراء الاعلام العرب يكرم نبيل العربى

كرم مجلس وزراء الاعلام العرب ، اليوم الاربعاء ، الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة ولايته للجامعة العربية .إعلان - Ads إعلان - Ads
كما كرم المجلس بعض الشخصيات الاعلامية العربية بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربى فى دورته الأولى والتى عقدت تحت تشعار" دور الإعلام العربى فى مواجهة الإرهاب" ،ومن ابرز المكرمين : سميرة بن رجب من مملكة البحرين ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد ، وكذلك الكاتب الصحفى الجزائرى الراحل نذير بن سبع لإسهاماتهم فى بناء العمل الإعلامى العربى المشترك.
وزير الإعلام اليمنى يلتقى رئيس مجلس إدارة نايل سات ويبحث التعاون المشترك
كما كرم المجلس بعض الشخصيات الاعلامية العربية بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربى فى دورته الأولى والتى عقدت تحت تشعار" دور الإعلام العربى فى مواجهة الإرهاب" ،ومن ابرز المكرمين : سميرة بن رجب من مملكة البحرين ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد ، وكذلك الكاتب الصحفى الجزائرى الراحل نذير بن سبع لإسهاماتهم فى بناء العمل الإعلامى العربى المشترك.
>وتم تكريم بعض شهداء العمل الإعلامى فى الوطن العربى ومنهم الشهيد المصرى الحسينى أبو ضيف والشهيد الفلسطينى ماجد أبو شرارة.
كما تم توزيع جوائز التميز الإعلامى العربى بفئاتهاالثلاثة، الإعلام الاستقصائى ، العامود الصحفى ، الصورة الفوتوغرافية..
وزير الإعلام اليمنى يلتقى رئيس مجلس إدارة نايل سات ويبحث التعاون المشترك
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