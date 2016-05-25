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بالصور.. ضحايا نصب شركة "ستار كابيتال" يطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة

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بالصور.. ضحايا نصب شركة "ستار كابيتال" يطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة بالصور.. ضحايا نصب شركة "ستار كابيتال" يطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة
نظم ضحايا نصب شركة "ستار كابيتال" وقفه اجتجاجية على سلالم المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وذلك عقب تأجيل نظر قضية توظيف الأموال لجلسة 21 يوليو.

وأكد الضحايا تقاعس الانتربول عن إحضار رجل الأعمال هانى عواد المتهم الرئيسى فى القضية من الإمارات، كما طالب الضحايا باسترجاع الأموال المنهوبة لإنتعاش الاقتصاد المصرى، وأنهم على استعداد للتبرع بثلث المبلغ لصندوق تحيا حال عودة أموالهم من الخارج.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيفها فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت.

ضحايا نصب شركة ستار كابيتال (1)

ضحايا نصب شركة ستار كابيتال (2)

تأجيل محاكمة رئيس شركة "ستار كابيتال" فى توظيف الأموال لـ21 يوليو

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مصر 365

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