مدرب المقاصة لـ في الجول: هدفنا الفوز بالمؤجلات وحسم المركز الثالث

قال حمد إبراهيم مدرب مصر للمقاصة إن فريقه سيسعى للفوز بجميع مبارياته المؤجلة وحسم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت لجنة المسابقات قد قدمت موعد مباراة طلائع الجيش مع المقاصة ليقام الجمعة بدلا من السبت بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح حمد إبراهيم لـFilGoal.com "الوصول للمركز الثالث بجدول الدوري هو الهدف الذي يجتمع حوله الفريق".

وأضاف "لدينا ثلاثة مباريات مؤجلة يجب أن نضمن الفوز بها للوصول لهدفنا الذي نسعى له".

وتابع "لقائنا القادم مع طلائع الجيش هو البداية لتحقيق هدفنا المحلي بعد توديع بطولة الكونفدرالية".

واستطرد "الفريق يعاني من الإصابات ونحاول أن نطمئن عليهم للتعرف على مدى إمكانيتهم للمشاركة من عدمه".

وأتم "قائمة الإصابات في الفريق تضم كلا من أحمد سامي وهاني سعيد ومحمود وحيد والذي تعرض مؤخرا لحادث".

الجدير بالذكر أن المقاصة يحتل المركز حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 27 مباراة لعبهم بالدوري المصري بفارق 8 نقاط عن وادي دجلة في المركز الثالث والذي لعب 30 مباراة.