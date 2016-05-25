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طاهر: المنتخب أكد لي على احترام لاعبي الأهلي.. ولن نقبل بإهانة غالي

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طاهر: المنتخب أكد لي على احترام لاعبي الأهلي.. ولن نقبل بإهانة غالي طاهر: المنتخب أكد لي على احترام لاعبي الأهلي.. ولن نقبل بإهانة غالي

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن تفاصيل الجلسة التي جمعته بمسؤولي منتخب بشأن أزمة حسام غالي.

واجتمع طاهر بهاني أبو ريدة المنسق العام لمنتخب مصر وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للفراعنة.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "اجتمعت بمسؤولي حرصا على وضع النقاط فوق الحروف بشأن ما تناولته وسائل الإعلام عن وجود مشكلة للاعبي الأهلي".

وأضاف "استمعت لوجهة نظر أبو ريدة ونبيه وناجي وكان هناك تأكيد من جانبهم جميعا على التقدير والاحترام الكامل للأهلي ولاعبيه الذين يمثلون القوام الرئيسي للمنتخب وأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام كان فيه مبالغة وتضخيم للمشكلة".

وأتبع "وأن لاعبي الأهلي في مقدمة العناصر الملتزمة سلوكيا وفنيا داخل وخارج الملعب وجميعهم محل احترام وعلى رأسهم كابتن الأهلي ومنتخب مصر حسام غالي والذي لا يختلف أحد على قيمته".

وأكمل رئيس الأهلي "إذا كان البعض يرى أن هناك موقفا سلبيا حدث، يجب التوقف عنده فأن الأهلي بتاريخه وقيمته يترفع عن كل هذا من أجل دعم المنتخب ومساندته في مهمته الوطنية وهو الدور الذي يقوم به كعادته".

وأضاف "الإساءة لأي لاعب في الأهلي مرفوضة شكلا وموضوعا ولن يقبل بها وفي مقدمتهم حسام غالي وهو قيمة كبيرة لدى الجميع لذلك حرصت على الاستماع لوجهة نظره كاملة، لكن مصلحة المنتخب تستوجب تخطي سوء التفاهم الذي حدث والتأكيد على دور الأهلي تجاه بلاده في هذا التوقيت".

وأشار طاهر إلى أن غالي نفسه لم يعلق على استبعاده من صفوف المنتخب لأنه يعرف أن الاختيارات حق أصيل للمدير الفني.

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فيديو اليوم السابع

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