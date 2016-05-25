القوات المسلحة: مقتل 85 تكفيريًا خلال 4 أيام ضمن عملية «حق الشهيد»

أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء، عن مقتل 88 تكفيريا خلال الأربعة أيام الماضية لقوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين خلال الضربات الجوية وعناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

> وقالت القوات المسلحة – في بيان اليوم – إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في تطهير سيناء من البؤر الارهابية وبدء المرحلة الثالثة من العملية الشاملة (حق الشهيد) تم تدمير وحرق 190 “عشة” و57 منزلا تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق عملياتها الاجرامية والقبض على 3 من المشتبه بهم.

وأضافت أنه تم تدمير 10 سيارات وخمس دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة الارتكازات والنقاط الأمنية وتدمير 73 من الملاجىء والمخابىء التى تستخدمها العناصر الإرهابية بمناطق الزوارعة والنصرانية واللفيتات والعبادى والشدايدة والجريعي.

> كما قامت قوات الجيش الثاني الميداني بإنشاء عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية التي تساهم في تضيق الخناق على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الكاملة على شبة جزيرة سيناء .

> وقامت عناصر القوات الخاصة البحرية بفرض السيطرة البحرية على امتداد السواحل المواجهة لمناطق العمليات لمنع التسرب البحرى وإحباط أي محاولة للتسلل والتهريب عبر البحر لتأمين أعمال القوات البرية وقطع الإمداد عن العناصر التكفيرية عبر البحر.

> كما نجحت عناصر إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني بناء على معلومات مؤكدة من العناصر المخابراتية في قصف وتدمير عدة أهداف بمناطق غرب جبل الحلال في حملة موسعة أسفرت أيضا عن مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة وأجهزة لاسلكية و25 عبوة بدائية الصنع و26 “جوالا”، تحتوى على مادة (تي إن تي) وأجوال نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ووكذلك العثور على نقطة طبية بها كميات من الأدوية والمحاليل .

> ونتيجة لأعمال التمشيط المستمرة، تم العثور على خيمة بها وحدة إعادة إذاعة وجهاز (لاب توب) وخطوط تليفون محمول وأجهزة لاسلكية تستخدمها العناصر التكفيرية، كما تم العثور على مواد إعاشة وكتب للفكر التكفيري، كما تم تدمير عربة (تويوتا)، ودراجة نارية تخص العناصر التكفيرية بمنطقة وادي المخاشيب .

> وأكدت القوات المسلحة مواصلة عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية اعمال التمشيط والمداهمة.