رئيس مؤتمر صحة المرأة: 1.8% من نسبة وفيات المرأة بسبب إهمال صحتها

انطلق اليوم الأربعاء، المؤتمر العشرين الدولى لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، تحت عنوان "صحة المرأة.. التغلب على الصعاب".

وصرح الدكتور عمرو النديم، أستاذ النساء والتوليد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، لـ"اليوم السابع": "نسبة المرأة تزيد عن نصف المجتمع ونهدف من المؤتمر العشرين اليوم لاجتماع خبراء صحة المرأة فى كل المجالات الطبية وفى المراحل العمرية المختلفة فى مجال النساء والتوليد والعقم للتعرف على كل ما هو جديد لتقديم خدمة متميزة للمرأة".

وأضاف الدكتور عمرو النديم خلال المؤتمر أنه سيتم مناقشة محاور كثيرة منها أبحاث فى الولادة والعقم والحقن المجهرى والأمراض التى تصيب الجهاز البولى وإصلاح التهتكات التى تحدث فى منطقة الحوض، بالإضافة إلى بعض الأورام النسائية سواء الأورام الخبيثة أو الحميدة والطرق الحديثة لعلاجها.

وتابع "نسب الوفيات فى مصر تغيرت على مدار العقود السابقة، حيث كان يسجل الإهمال الطبى فى صحة المرأة تقديرات تتراوح بين 4 إلى 5 حالات وفيات من بين كل 100 ألف سيدة فى العقود السابقة، والآن نتحدث فى 1.8 % من نسبة وفيات المرأة، التى تحدث بسبب إهمال صحتها، وذلك ليس فى مصر فقط ولكن أوضح رئيس الجمعية الملكية البريطانية خلال حديثه فى المؤتمر قائلا "ستظل النساء فى العالم تموت بسبب الإهمال الصحى طالما حكومات العالم لم تأخذ ما يكفى من الإجراءات التى تضمن حياة هذه الفئة من المجتمع".

وأشار "يشاركنا فى المؤتمر منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية للتعرف على المشكلات الصحية التى تتعرض لها المرأة فى الأماكن التى يشتعل بها الحرب وكيفية التغلب عليها".

- غدا.. انطلاق المؤتمر السنوى الدولى الـ20 لقسم النساء والتوليد بجامعة عين شمس