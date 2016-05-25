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شاهد بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين" يتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة

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شاهد بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين" يتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة شاهد بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين" يتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، إلى أقوال الشاهد التاسع "يحيى عباس عبد العزيز"، ووجه المحامى أحمد أبو النيل الدفاع الحاضر عن المتهمين، الأسئلة إليه، ورفضت المحكمة بعضها لسبق توجيها إليه من قبل فى جلسة شهادته الأولى.

ونفى الشاهد أن يكون قد حدث له أى إصابات خلال الأحداث، وأضاف أنه لا يعرف أى أحد من الجناة قبل الواقعة، وشرح كيفية تحديد أسماء الجناة عن طريق عرض الصور عليه خلال تحقيقات النيابة، ولكن لم يكن يعرف أسمائهم.

وأكد الشاهد أن كل ما يعرفه تم تحريره وإثباته فى محاضر التحقيقات، وكان ذلك ردا على سؤال الدفاع حول مشاركة جميع الجناة فى الأحداث من عدمه، وعن مشاركة متهمين بعينهم فى الواقعة، وتمسك الشاهد بأقواله فى تحقيقات النيابة.

وهنا تدخلت المحكمة، وقال القاضى للدفاع: "اسئل الأسئلة المجدية للشاهد، ولا تضيع وقت المحكمة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وكانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين، وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

بدء جلسة محاكمة 47 متهما بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"

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مصر 365

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