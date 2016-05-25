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20يوليو.. إعادة محاكمة «بديع» و15 آخرين بأحداث «مكتب الإرشاد»

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20يوليو.. إعادة محاكمة «بديع» و15 آخرين بأحداث «مكتب الإرشاد» 20يوليو.. إعادة محاكمة «بديع» و15 آخرين بأحداث «مكتب الإرشاد»

محمد بديع

مراسل ONA

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 20 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة.

وحددت المحكمة الدائرة 11 “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصرعثمان، وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

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أونا

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