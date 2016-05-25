تخصيص 100 مليون جنيه لإنشاء 57 برج اتصالات بالوادي الجديد

مراسل ONA

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إنه تم تحديد 57 موقعًا لإنشاء وتركيب أبراج لتوصيل شبكات المحمول للمناطق التي لا يتم تغطية شبكة الهاتف المحمول بها، وذلك بواقع 250 متر مربع بكل موقع بتكلفة 100 مليون جنيه، على أن تقوم شركه اتصالات مصر بالتنفيذ والتركيب.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توصيل شبكات المحمول للمناطق المحرومة بطريق الخارجة باريس – الشب، وطريق الداخلة الفرافرة الواحات البحرية، وبطريق بغداد الأقصر.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن هذه الخطوة تعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية والاستثماربالمحافظة، في إطار السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير الخدمات فى المناطق المحرومة.