تأجيل استئناف عبدالحليم قنديل على حكم تغريمه لاتهامه بسب أبوالعنين لـ8 يونيو

أجلت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع، الاستئناف المقدم من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وصحفى بالجريدة، على حكم تغريمهما بمبلغ 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه فى الدعويين المقامتين من رجل الأعمال محمد أبو العنين يتهمهما بسبه وقذفه، إلى جلسة 8 يونيو للمذكرات.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت فى وقت سابق، بتغريم الصحفيين مبالغ 10 آلاف، و15 ألف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العنين، من خلال نشر عدد من الموضوعات الصحفية عن "استيلائه على أراض بالدولة بالمخالفة للقانون وبأسعار رخيصة".

تأجيل استئناف عبد الحليم قنديل وصحفى على حكم تغريمهما بتهمة سب "أبوالعينين"