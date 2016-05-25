أمن قنا يحرر طفلا مختطفا منذ عام ونصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحرير طفل مختطف من عائلته منذ مايقرب من عام ونصف من محافظة القاهرة، بعد أن قام مسن وزوجته باختطافه من منطقة الحسين بالقاهرة وتسجيله على اسمه ليحرم أبنائه من الميراث.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد تمكن ضباط مركز شرطة فرشوط برئاسة العقيد جمال سالمان مفتش المباحث من تحرير طفل مختطف من أسرته منذ أكثر من عام ونصف من منطقة الحسين بالقاهرة.

ووردت معلومات إلى المقدم هيثم طلال رئيس مباحث مركز فرشوط بوجود طفل مع مسن وزوجته بقرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط، يشتبه فى كونه ابنهما، تم تشكيل فريق بحث، وأفادت التحريات بعد الكشف عن البلاغات المقدمة عن تغيب أطفال بجميع أقسام الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية وصفحات التواصل الاجتماعى أن الطفل مبلغ باختطافه فى قسم شرطة الجمالية منذ شهر ديسمبر 2014.

وقام كل من "عبد الحميد.ا.ح" ( 80 عامًا)، مقيم فرشوط وله محل إقامة بوادى النطرون، وزوجته "مصرية.ع.ر" ( 50 عامًا)، مقيمة فرشوط، باختطاف الطفل علاء محمد صلاح الدين ( 4 سنوات )، مقيم الجمالية بالقاهرة، من ساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة وجاء به إلى مركز فرشوط، وقام المتهم باستخراج شهادة ميلاد له جديدة ليحمل اسمه.

وأشار المتهم خلال اعترافاته أمام الأجهزة الأمنية أنه حدثت خلافات بينه وبين أبنائه من زوجته الأولى، فأراد أن يحرمهم من الميراث فقام باختطاف الطفل واستخراج شهادة ميلاد له لتربيته ومنحه الميراث، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات وتم إخطار أسرة الطفل لاستلامه.

وعبر والد الطفل عن فرحته بلقاء نجله بعد عام ونصف، وقدم الشكر للأجهزة الأمنية بمحافظة قنا على مجهودهم قائلا: إنه بحث عنه فى كل مكان بعد ان فقده فى زحام ساحة مسجد الإمام الحسين منذ ما يقرب من عام ونصف وأن والدته كانت تعيش حالة من الحزن والانهيار طوال هذه الفترة ولم يفقد الأمل فى الله بإعادة الطفل إليهما.

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