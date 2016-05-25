أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن قنا يحرر طفلا مختطفا منذ عام ونصف

Google+ Print
أمن قنا يحرر طفلا مختطفا منذ عام ونصف أمن قنا يحرر طفلا مختطفا منذ عام ونصف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تحرير طفل مختطف من عائلته منذ مايقرب من عام ونصف من محافظة القاهرة، بعد أن قام مسن وزوجته باختطافه من منطقة الحسين بالقاهرة وتسجيله على اسمه ليحرم أبنائه من الميراث.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد تمكن ضباط مركز شرطة فرشوط برئاسة العقيد جمال سالمان مفتش المباحث من تحرير طفل مختطف من أسرته منذ أكثر من عام ونصف من منطقة الحسين بالقاهرة.

ووردت معلومات إلى المقدم هيثم طلال رئيس مباحث مركز فرشوط بوجود طفل مع مسن وزوجته بقرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط، يشتبه فى كونه ابنهما، تم تشكيل فريق بحث، وأفادت التحريات بعد الكشف عن البلاغات المقدمة عن تغيب أطفال بجميع أقسام الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية وصفحات التواصل الاجتماعى أن الطفل مبلغ باختطافه فى قسم شرطة الجمالية منذ شهر ديسمبر 2014.

وقام كل من "عبد الحميد.ا.ح" ( 80 عامًا)، مقيم فرشوط وله محل إقامة بوادى النطرون، وزوجته "مصرية.ع.ر" ( 50 عامًا)، مقيمة فرشوط، باختطاف الطفل علاء محمد صلاح الدين ( 4 سنوات )، مقيم الجمالية بالقاهرة، من ساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة وجاء به إلى مركز فرشوط، وقام المتهم باستخراج شهادة ميلاد له جديدة ليحمل اسمه.

وأشار المتهم خلال اعترافاته أمام الأجهزة الأمنية أنه حدثت خلافات بينه وبين أبنائه من زوجته الأولى، فأراد أن يحرمهم من الميراث فقام باختطاف الطفل واستخراج شهادة ميلاد له لتربيته ومنحه الميراث، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات وتم إخطار أسرة الطفل لاستلامه.

وعبر والد الطفل عن فرحته بلقاء نجله بعد عام ونصف، وقدم الشكر للأجهزة الأمنية بمحافظة قنا على مجهودهم قائلا: إنه بحث عنه فى كل مكان بعد ان فقده فى زحام ساحة مسجد الإمام الحسين منذ ما يقرب من عام ونصف وأن والدته كانت تعيش حالة من الحزن والانهيار طوال هذه الفترة ولم يفقد الأمل فى الله بإعادة الطفل إليهما.

الطفل المختتطف بعد عودته (1)

الطفل المختتطف بعد عودته (2)

الطفل المختتطف بعد عودته (3)

ننشر أسماء مصابى حادث قنا.. و"الصحة": مصرع 3 بينهم اثنان مجهولا الهوية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365