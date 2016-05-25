بالصور.. الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بمصنع لمبات كهربائية بأبو رواش

تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل بمصنع لمبات كهربائية بالكيلو 28 بطريق إسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش، بدون معرفة أسبابه، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم إخماد النيران المشتعلة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأبو رواش، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء والرائد محمد عبد الهادى وياسر سرور وعطية نصر، وأحمد غانم وأحمد عبد المعطى وضباط الحماية المدنية والفريق المرافق له وبصحبتهم 12 سيارة إطفاء وخزانين استراتيجيين لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير لمصنع على مساحة 700 متر، مكون من 3 طوابق، وتفحمت معظم الكراتين وتشوينات اللمبات بالمكان، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع وتمت عملية إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

12 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل بمصنع لمبات فى منطقة أبو رواش