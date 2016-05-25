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وزير خارجية كندا يقدم التعازى فى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

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وزير خارجية كندا يقدم التعازى فى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة وزير خارجية كندا يقدم التعازى فى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة
أعرب ستيفان ديون وزير خارجية كندا بالنيابة عن دولة كندا، عن تعازى دولة كندا فى الطائرة المصرية المنكوبة، قائلا: "تعازينا القلبية لكافة الأسر الذين تأثروا بسقوط الطائرة المصرية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، نقف مؤيدين لمصر ونتمنى أن نعمل مع أصدقائنا فى لتقليل التحديات التى تواجهها.

وأكد وزير خارجية كندا على أن مصر رمز وتعد أهم الدول العربية واستمرارها مهم لاستقرار المنطقة وأجريت مباحثات شاملة مع الرئيس السيسى.


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