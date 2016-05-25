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المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب بتبعية السفارات الليبية لحكومة الوفاق

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب بتبعية السفارات الليبية لحكومة الوفاق المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب بتبعية السفارات الليبية لحكومة الوفاق
طالب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر بإعطاء توجيهات للسفارات الليبية فى الخارج بأن تتبع حكومة الوفاق الوطنى وليس للحكومات الموازية.

واستنكر كوبلر - خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء - ما قامت به سفارة ليبيا فى مدريد بإخضاعها الطلبة الليبين لثلاثة امتحانات.

وأضاف أن حكومة عبدالله الثنى قدمت امتحانا، وحكومة خليفة الغويل قدمت امتحانا ثانيا، وحكومة الوفاق الوطنى قدمت امتحانا ثالثا، واصفا هذا الأمر بـ"غير المعقول".
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