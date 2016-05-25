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رئيس مجلس النواب الليبى: تركيا مازالت تغذى الإخوان.. ومصر لم تقصر معنا

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رئيس مجلس النواب الليبى: تركيا مازالت تغذى الإخوان.. ومصر لم تقصر معنا رئيس مجلس النواب الليبى: تركيا مازالت تغذى الإخوان.. ومصر لم تقصر معنا
أشاد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح بدور مع ليبيا وتعاونها فيما يتعلق بجهود تسوية الوضع فى ليبيا.

وحول الدعم المصرى وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح دعمه الدائم لليبيا، قال صالح "المصريون لم يقصروا معنا"، وفى الوقت نفسه قال صالح "إن البرلمان الليبى المعترف به دوليا يدعم قائد الجيش اللواء خليفة حفتر الذى نجح فى طرد داعش من مدن عدة.

من ناحية أخرى، ناشد رئيس مجلس النواب الليبى الذى كان يتحدث فى حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" المملكة العربية أن تبادر بجمع الفرقاء الليبيين لديها، وحضهم على التوافق وتوحيد الصف.

وحول وضع «الإخوان» فى ليبيا، قال رئيس مجلس النواب إنهم معزولون وإن كانوا يتمددون أحيانا فى ليبيا، وإيران تسعى من جانبها لنشر التشيع فى ليبيا، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وردا على سؤال حول من لا يزال يغذى «الإخوان» قال "أعتقد أنها تركيا وأطراف فى اليمن تدعمهم".


>- المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب بتبعية السفارات الليبية لحكومة الوفاق

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مصر 365

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