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المنتخب يضم حارس رابع بسبب إصابة الشناوي وإكرامي

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المنتخب يضم حارس رابع بسبب إصابة الشناوي وإكرامي المنتخب يضم حارس رابع بسبب إصابة الشناوي وإكرامي

قرر الجهاز الفني لمنتخب ضم حارس مرمى بتروجيت محمد الشناوي لقائمة الفريق ضد تنزانيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقرر الجهاز الفني ضم الشناوي واستخراج التأشيرة له في ظل قلق الجهاز من إصابة كل من حارس الزمالك أحمد الشناوي وحارس الأهلي شريف إكرامي.

وضمت قائمة التي تم إعلانها أمس حارس وادي دجلة عصام الحضري أيضا.

ويتخذ الجهاز الفني قرار سفر الشناوي من عدمه مع الفريق خلال المعسكر الذي يدخله قبيل مباراة تنزانيا في ختام مباريات المنتخب بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

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