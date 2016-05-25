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مران خفيف للمنتخب الخميس دون لاعبي الزمالك والمحترفين

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مران خفيف للمنتخب الخميس دون لاعبي الزمالك والمحترفين مران خفيف للمنتخب الخميس دون لاعبي الزمالك والمحترفين

يخضع لاعبو منتخب مصر غدا الخميس لمران خفيف في مستهل المعسكر الاستعدادي لمباراة تنزانيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وسيكون التدريب دون لاعبي الزمالك، الذين سينضمون بعد مواجهة إنبي في الدوري غدا الخميس.

كما سيغيب المحترفون عن المران، حيث ينضمون على يومي الخميس والجمعة استعدادا للقاء تنزانيا يوم 4 يونيو.

ويضم كل من كريم حافظ ومحمد عبد الشافي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو وردة وأحمد حسن "كوكا" ومحمد صلاح من المحترفين.

أما لاعبي الزمالك، فهم أحمد الشناوي وحازم إمام وعلي جبر وحمادة طلبة وطارق حامد ومحمد إبراهيم.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

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