اليوم الثالث من النفاس .. ستبدأ التقلصات الرحمية في النقصان

اليوم قد مر على ولادتك أكثر من ثماني وأربعين ساعة، أي أن مولودك بدأ يومه الثالث في الحياة، وأنت أصبحت في اليوم الثالث من فترة النفاس، فماذا عليك أن تفعلي في هذا اليوم؟

• صباح اليوم الثالث لا تنسيْ الحصول على حمام دافئ بمجرد الاستيقاظ من النوم.

• إذا كان الصغير قد استمر في البكاء ليلاً، فعليك أن تخلدي للنوم صباحاً؛ لأن الرضع غالباً ما ينامون في هذه الفترة.

• عندما تستيقظين فعليك شرب مغلي أعشاب دافئة؛ للتخلص من الدماء في الرحم مثل الينسون، وهو يساعد على تليين أمعائك.

• اليوم عليك أن تتحركي، وتمشي في البيت أكثر، وسيكون ذلك لمدة خمس عشرة دقيقة كل مرة، ولمدة ثلاث مرات في اليوم.

• احذري الوقوف الطويل أمام المرآة بحجة أنك تريدين تمشيط شعرك أو التزين.

• في اليوم الثالث أيضاً يمكنك إضافة تمارين جديدة للتمارين السابقة في اليوم الأول والثاني.

• التمارين الجديدة الخاصة باليوم الثالث تكون عبارة عن حركات لتقليص البطن (الشد والإرخاء).

• يحظر عليك القيام بالتمارين التي تستوجب فتح الساقين، خاصة إذا كنت قد ولدت ولادة قيصرية، أو قد أجريت لك عملية خياطة في منطقة العجان.

• 300 سعر حراري هي ما تحتاجينه زيادة على طعامك المعتاد قبل الحمل والولادة، وليس كما يقول البعض أن عليك تناول دجاجة كاملة كل يوم.

• عليك الاستمرار في تغيير الفوط الصحية، ولا تنسيْ استخدام أفضل الأنواع منها.

• ستبدأ التقلصات الرحمية في النقصان في اليوم الثالث، ولكن ليس معنى ذلك أن تحصلي على مسكن؛ لأن من دواعي الحفاظ على صحتك حدوثها.

ماذا عليك فعله في اليوم الرابع من أيام النفاس، انتظرينا غداً...