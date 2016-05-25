مشروبات لا تنصح بها النساء الحوامل

حذرت دراسة جديدة الحوامل، من تناول المشروبات المحلاة بمواد اصطناعية مثل المشروبات الغازية الدايت، بشكل يومي، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة وزن الطفل بعد سنة.

ولم يجد الباحثون صلة بين تناول الحوامل المشروبات المحلاة بالسكر خلال الحمل، وزيادة مؤشر كتلة الجسد لدى أطفالهن بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وقالت ميغان بي آزاد، من معهد مانيتوبا لأبحاث مستشفيات الأطفال بكندا: "هناك أدلة متزايدة لدى البالغين، بأن مواد التحلية الصناعية ربما يكون لها علاقة مضادة على عكس ما هو معروف مع زيادة الوزن".

ودرس الباحثون أكثر من ثلاثة آلاف أم وأطفالهن من دراسة كندية طويلة الأمد استعانت بنساء حوامل بين عامي 2009 و2012، وأكملت النساء استبيانات غذائية خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

وقال فريق البحث في دورية جاما لطب الأطفال، إنه بعد معرفة طول الأم ونوعية نظامها الغذائي والسعرات الحرارية التي تتناولها، زاد احتمال زيادة وزن أطفال الأمهات اللائي تناولن مشروبات محلاة بمواد صناعية بشكل يومي خلال الحمل، مرتين مقارنة مع الأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم أي محليات صناعية.

وقالت آزاد إن المُحليات الصناعية يمكن أن تنتقل من الأم للطفل عن طريق الرضاعة.