أسرار لغة الأطفال .. كيف نفهمها؟

أجرت الكثير من الجامعات العديد من الدراسات على المواليد الجدد والأطفال الرضع بغرض فهم لغة الأطفال، وإن كان هنالك تعبيرات لغوية معينة تحدد احتياج الطفل خاصة عند أول ثوانٍ من بداية بكائه، والذي ينتقل بعدها إلى البكاء الشديد أو مرحلة الصراخ، والتي يتشابه بها كل الأطفال، فكيف نحدد ما يريد الطفل التعبير عنه؟

اكتشف والدا الأسترالية "بريسيلا دانستن" منذ صغرها أن لديها موهبة خاصة وهي ذاكرة فوتوغرافية للصوت وحسن إنصات، والتي مكنتها بعد ذلك من تحديد الحالات النفسية للمتحدثين من خلال نبرات أصواتهم، واستطاعت بعد عدة ملاحظات أن تحدد خمس كلمات أساسية يصدرها المواليد والرضع من جميع أنحاء العالم، تفهم من خلالها الأم حاجة الطفل أو سبب بكائه، وتلك الكلمات الخمسة هي:

"Neh" "نيه" ومعناها أن الطفل جائع.

"owh" "أوه" ومعناها أن الطفل يحتاج إلى أن ينام، وفي الأغلب تشبه التثاؤب نسبياً.

"Heh" "هيه" ومعناها أن وضعية الطفل غير مريحة بالنسبة له، فيستحسن أن تغيري من جلسته أو مسكتك له.

"Eh" "ايه" ومعناها أن الطفل يحتاج إلى أن يتجشأ.

"Eair" "ايررر" ومعناها أن الطفل يحتاج لدخول الحمام، أو أن هناك تقلصات في معدته.

وبهذا أصبحت تلك كلمات الخمس دليلاً سهلاً للأمهات الجدد للتعامل مع الطفل وتهدئته وتلبية احتياجاته، وبالتالي التقليل من فترات بكائه دون معرفة السبب.

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