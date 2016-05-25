تحصين 4699 حيوانًا ضد الأمراض الوبائية في أسيوط

مراسل «ONA»:

طالب المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش والرقابة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية المختلفة وتقديم أفضل الخدمات البيطرية من حيث الفحوص والتطعيمات للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة ومصالح المربين مع تكثيف حملات الإرشاد للمواطنين لتوعيتهم نحو الالتزام بالتحصينات وأهميتها.

من جانبه، أكد الدكتور مدكور محمود، مدير عام الطب البيطرى بأسيوط، أنه تم إجراء عدة إختبارات للماشية على مستوى المحافظة ضد الامراض المشتركة والمعدية منها “الدرن ، البروسيلا” حيث تم إجراء الإختبار لعدد 599 جاموس و10 أبقار و1166 من الأغنام و223 من الماعز لمرض البروسيلا وتم إجراء الإختبار لعدد 9 أبقار و599 من الجاموس لمرض الدرن البقرى.

وأضاف مدير الطب البيطرى بأسيوط، أنه تم تحصين 226 من الجاموس و514 من الابقار بلقاح عترة 19 بالإضافة إلى تحصين 14 كلب بلقاح مرض السعار كما تم إعدام 1985 كلب ضال بإستخدام سلفات الإستركنين كما تم علاج 1028 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية “التيماتودا والنيماتودا” كما تم رش 5622 من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتم علاج 4699 حيوان ضمن مشروع العلاج الإقتصادى للامراض المختلفة.

وأشار مدكور إلى تلقيح 15 ألف و812 حيوان ضد الحمى القلاعية تلقيح ثلاثى 90 سم و183 حيوان تلقيح ثلاثى 100 سم كما تم تلقيح 15 ألف و547 حيوان ضد حمى الوادى المتصدع الميت كما تم تلقيح 2021 حيوان ضد جدرى الأغنام والماشية.