بدء محاكمة المتهمين بسرقة سبائك ذهبية من مصلحة «سك العملة»

مراسل ONA:

بدأت الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة ٨ متهمين في قضية سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية والسبائك من مصلحة “سك العملة”.

وتعود أحداث الواقعة عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة، بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة “وائل محمد فرج” عامل سباكة، بالاشتراك مع “عبد الرحمن مهدي” أمين مخازن بالمصلحة، ونظرًا لطبيعة عمله بالقسم خطط مع المتهم الثانى وبالاشتراك مع المتهم الثالث، لسرقة محتويات الخزينة، وبعد إتمام عمليه السرقة، قاموا ببيعها لتجار الذهب.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية قيمتها ٦٥ كيلو جرام دهب، وسبائك ومشغولات ذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها سرقة المصوغات الذهبية، والاستيلاء عليها، والإضرار العمد بالمال العام.