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60 ألف رجل أمن لتأمين كأس «أمم أوروبا» بفرنسا

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60 ألف رجل أمن لتأمين كأس «أمم أوروبا» بفرنسا 60 ألف رجل أمن لتأمين كأس «أمم أوروبا» بفرنسا

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم نشر أكثر من 60 ألف رجل أمن لـ”تجنب” أي اعتداء إرهابي أثناء نهائيات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم التي تستضيفها بلاده من 10 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين، كما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن كازنوف قوله إن “هدفنا هو أن تكون كأس أوروبا تظاهرة رياضية احتفالية كبيرة، ولكن يتعين علينا قول الحقيقة للفرنسيين. 0 في المئة الاحتياطات، يعني مخاطرة بنسبة 100 في المئة، ولكن 100 في المئة من الاحتياطات، فإن ذلك لا يعني 0 في المئة مخاطر…”.

وأضاف “نحن نفعل كل شيء لمنع وقوع هجوم إرهابي، ونحن نستعد للرد. أكثر من 60 ألف شرطي ودركي سيقومون بتأمين هذا الحدث الرياضي”.

كما كشف كازنوف أنه ستتم مراجعة التدابير الأمنية في المناطق المخصصة للمشجعين خارج الملاعب في المدن الفرنسية العشر التي تستضيف هذا الحدث القاري.

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