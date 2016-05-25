«أصل الحكاية» مشروع تخرج بـ«إعلام القاهرة»

كتبت – إنجي لطفي

“أصل الحكاية”، فيلم وثائقي أعده مجموعة من طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة شعبة إنجليزية كمشروع تخرجهم، يعرض الفيلم قصة كفاح، وتنمية قرية تفهنا الأشراف عن طريق مجموعة من قصص شارك أهل القرية في تنميتها، ومعاصرتهم لمراحل التغيير من قرية بسيطة جدًا إلى قرية متحضرة ومتكاملة.

وتضمنت القرية مصنع، ومعاهد أزهرية لكل المراحل التعليمية، فضلًا عن فرع لجامعة الأزهر يضم أربع كليات، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات التنموية والخيرية.

يجمع الفيلم مجموعة من الشخصيات الواقعية من أهل القرية الواقعة في مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، منهم ” سمير القرموطي، وجمال عبد العزيز، مهندسيين زراعيين، أحمد وافي، أخصائي إجتماعي بالمعهد الأزهري، وجيهة التابعي، وكيل كلية الدراسات الإنسانية، وياسمين محمد، طالبة بكلية التجارة”.

كما يجمع “أم ياسمين، من أهل القرية المشاركين في التنمية، رشا عبد المحسن، مدرسة بالحضانة، أريادي ساقطرة، طالب ماليزي، وأمين القرموطي، مدير مركز الشباب”.

> يهدف “أصل الحكاية”، إلى التوعية للتنمية المستدامة للمجتمعات عن الطريق الجهود الذاتية، وريادة الأعمال والقيادة، ودعم فكرة اللامركزية، والعمل على التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم عامة، وتعليم الفتيات خاصةً، والتوعية بأهمية التعليم في تكوين المجتمعات الناجحة، من خلال عرض قصة تنمية وتطور قرية تفهنا الأشراف كنموذج ناجح يحتذى به.

وضم فريق العمل كل من” أحمد جمال عرفة، دانا ماهر، دينا رضوان، رحاب إسماعيل، رغدة صلاح، سارة محسن، شريف إسماعيل، صابرين محمد، ماجي ميلاد، مروة زكريا، محمد البتيتي، محمد خالد الشريف، ميرنا محسن، نادين أيمن، يارا البريدي، ياسمين أبو زيد ويامن زكريا، وتحت إشراف أستاذة دينا مجدي موريس”.