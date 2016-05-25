محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية بقنا

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماعا وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بمنطقتى "كلاحين" قفط و"هو" بنجع حمادى بحضور مديرى المناطق الصناعية والقيادات التنفيذية، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تجرى بالمنطقتين وبحث طرق تنميتها.

أكد الهجان أن هذا الاجتماع جاء بعد عدة لقاءات مع مستثمرى المنطقتين للتعرف على مناطق القوة والضعف بهما على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المجلس وافق على منح مهلة 6 أشهر لمصنع الألبان بكلاحين قفط لاستكمال الإنشاءات والبدء فى تركيب المعدات وتشغيل خط الإنتاج كما وافق على منح مهلة 6 أشهر أيضا لمصنع "إيجيتاليا" للرخام لتركيب خط الإنتاج الثانى تشجيعا للعمل ولدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المصانع بكلا المنطقتين وصل إلى 110 مصانع منها 38 مصنعا بدأت فى الإنتاج

وفى نهاية الاجتماع أصدر الهجان تعليماته إلى مديرى المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تجرى بالمنطقتين أولاً بأول والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم، كما وجه الشركات التى تقوم بأعمال البنية التحتية بسرعة إنهاء الأعمال المنوطة بها وتكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل لإنجازها فى أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات الأساسية بالمنطقتين الصناعيتين.

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